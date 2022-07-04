Шойгу сообщил, что потери ВСУ за две недели составили 5469 человек

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия за две недели потеряла около пяти с половиной тысяч военных. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Соответствующую информацию глава оборонного ведомства сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

До этого советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что территория Луганской области с высокой вероятностью может перейти под контроль Луганской народной республики. Он добавил, что ситуация с переходом Донецкой области под контроль РФ может оказаться более трудной задачей для российской армии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.