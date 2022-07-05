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Казахстан может расторгнуть аренду задержанного в Турции сухогруза

Полина Долганова
В мире
Казахстан может расторгнуть аренду задержанного в Турции сухогруза
Фото: depositphotos

Казахстан может расторгнуть договор аренды своего сухогруза «Жибек жолы», если в ходе расследования подтвердится факт нарушения закона со стороны арендатора. Об этом во вторник, 5 июля, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.

— Если он (арендатор — прим. «ВМ») занялся какой-то деятельностью, которая не соответствуют правовым нормам, которые действуют в Казахстане и международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано, — отметил министр.

Он уточнил, что на первом этапе правовую оценку ситуации должна дать Турция.

Ускенбаев подытожил, что судно передали в аренду российской компании, которая не находилась под санкциями, передает РИА Новости.

Накануне посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкая таможня задержала судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно. Так, 1 июля украинские власти обратились к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России. Киевский режим считает, что сухогруз якобы перевозит украинское зерно из Бердянска.

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