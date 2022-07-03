Reuters: В Турции задержали грузовое судно России с «украинским зерном»

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Турецкая таможня задержала судно под флагом России, якобы перевозившее украинское зерно. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в воскресенье, 3 июля.

— В настоящее время судно стоит у входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции, — передает слова Боднара ТАСС.

1 июля власти Украины обратились к Анкаре с просьбой задержать направляющееся в Турцию судно под флагом России. Так, киевский режим считает, что сухогруз якобы перевозит украинское зерно из Бердянска.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 июня опроверг заявления украинской стороны о том, что Россия украла у Украины зерно. Таким образом пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который отмечал, что Турция после заявлений Киева о продаже Москвой в Анкару «украденного украинского зерна» установила, что обвинения являются ложными.

Президент РФ Владимир Путин в конце июня заявил, что Россия в этом году сможет поставить на мировые рынки 50 миллионов тонн зерна. Он также добавил, что Россия готова исполнять свои обязательства не только касательно злаковых культур, но и другой важной продукции.