Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью

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Калининградский транзит не может использоваться для обхода санкционных мер, любые другие заявления являются ересью. Такое мнение во вторник, 5 июля, выразил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Отвечая на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не собирается блокировать трафик между регионом и основной частью России, а планирует предотвратить обход санкционных мер, Алиханов отметил, что таких рисков не наблюдается.

— Если ты поставил опечатанный, опломбированный контейнер на железнодорожную платформу, то никаких возможностей осуществить такого рода действия на территории Литвы нет, — цитирует губернатора РИА Новости.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Влияние Евросоюза на Литву гораздо меньше, чем влияние Америки. Чтобы Литва отменила ограничения на транзит грузов из Центральной России в Калининградскую область, необходимо указание от Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, для Литвы практически некритична позиция ЕС в вопросах транзита.