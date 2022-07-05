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Два грузовика столкнулись на 57-м километре Киевского шоссе

Георгий Соланович
Происшествия
Два грузовика столкнулись на 57-м километре Киевского шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Троицкий административный округ, Киевское шоссе, 57-й километр Карта всех событий

Два грузовика столкнулись на 57-м километре Киевского шоссе. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По его информации, в результате ДТП водитель одного из грузовиков не может выбраться из салона из-за деформации кабины.

28 июня на Киевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась в районе аэропорта Внуково. Оба водителя двигались в сторону области. На несколько минут движение в сторону области было перекрыто.

Кроме того, в центре Москвы Mercedes на огромной скорости влетел в здание на Зубовском бульваре и загорелся. Авария унесла жизни двух человек внутри авто.

Позже по факту смертельной аварии возбудили уголовное дело. Подробнее о страшном ДТП — в материале «Вечерней Москвы».

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