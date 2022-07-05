Российская армия поразила пункт дислокации наемников в Николаевской области

Фото: Минобороны РФ

Российская армия за последние 24 часа ликвидировала пункт временной дислокации иностранных наемников рядом с поселком Лиманы под Николаевском. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пункт базирования иностранных наемников был уничтожен с помощью высокоточного оружия большой дальности.

ВС РФ также уничтожили два пункта управления ВСУ в ДНР и четыре склада с боеприпасами под Харьковом.

Кроме того, российские Вооруженные силы уничтожили в Харькове 150 боевиков из состава ВСУ и 12 единиц военной техники врага, передает РИА Новости.

До этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на военную помощь, которую западная сторона оказывает Киеву.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.