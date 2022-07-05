Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за угроз пожаров

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за угроз пожаров
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до 13:00 6 июля из-за угроз пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре России во вторник, 5 июля.

— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

До этого в МЧС России по Москве заявили о том, что во вторник в городе ожидаются гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. В ведомстве призвали столичных автомобилистов быть осторожнее на дороге и избегать резких маневров, а пешеходов — не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в понедельник и вторник в столице ожидается жаркая погода, а со среды картина изменится: от теплового купола столица перейдет к более щадящей погоде с ливнями и грозовыми дождями. Во время перехода возможны сильные порывы ветра. К концу недели температура опустится до комфортных плюс 22–25 градусов.

Гидрометцентр Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте