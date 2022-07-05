Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с 8 июня. Это следует из данных торгов во вторник, 5 июля.

Так, по данным на 13:11 по московскому времени, курс доллара достиг 60,19 рубля, увеличившись на 8,96 процента. При этом на 13:12 курс евро поднимался до 62,01 рубля, показав рост в 7,38 процента.

К 13:14 по московскому времени курс доллара на Мосбирже растет на 8,76 процента и находится на уровне 60,02 рубля. Курс евро прибавил 6,65 процента, поднявшись до 61,58 рубля.

При этом утром 5 июля курс доллара на Московской бирже поднялся выше 58 рублей впервые с 14 июня. Так, по данным на 11:17 по московскому времени, курс евро поднимался до 59,01 рубля. На 11:20 курс доллара повысился на 5,16 процента, до 58,09 рубля.

Экономист Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что стоимость доллара и евро к концу года может стать примерно одинаковой. По его словам, стоимость обеих валют может держаться на отметке примерно в 50 рублей. Однако для бюджета наиболее комфортной стала бы цифра 75 рублей.