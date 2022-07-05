Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 58 рублей

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Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 58 рублей впервые с 14 июня. Это следует из данных торгов во вторник, 5 июля.

Так, по данным на 11:17 по московскому времени, курс евро поднимался до 59,01 рубля. На 11:20 курс доллара повысился на 5,16 процента, до 58,09 рубля. При этом к 11:34 курс доллара на Мосбирже замедлил рост, находясь на уровне 57,85 рубля. Курс евро при этом прибавил 3,13 процента — до 59,56 рубля.

Финансист Марчинский в материале «Вечерней Москвы» дал прогноз по курсу рубля в июле. В частности, эксперт считает, что в июле курс рубля продолжит укрепляться под воздействием ряда факторов, среди которых отсутствие бюджетного правила и низкий спрос на валюту внутри страны. Рубль может опуститься до 45 за доллар и 48 — за евро. По его словам, на усиление рубля влияют четыре ключевых фактора. Основной из них — политический: в рамках ответа на санкции Россия вынуждает своих западных «партнеров» покупать энергоносители по более высоким ценам.

Экономист Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что стоимость доллара и евро к концу года может стать примерно одинаковой. По его словам, стоимость обеих валют может составить примерно 50 рублей. Однако для бюджета наиболее комфортной стала бы цифра 75 рублей.