Шойгу заявил о создании двух гумкоридоров для судов в Черном и Азовском морях

Фото: Минобороны РФ

Россия объявила о создании двух гуманитарных коридоров в Черном и Азовском морях. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

— Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. <...> Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, — цитирует его РИА Новости.

В пятницу, 17 июня, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам продовольствия с Украины. При этом российский лидер предположил, что вывоз зерна с Украины может стать частью оплаты поставок оружия для Киева. Подобный риск он назвал опасным.

В четверг, 30 июня, после перезапуска работы бердянского порта в Запорожской области из него вышло первое торговое судно. Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что судно доставит в дружественные страны около семи тысяч тонн зерна.

В конце мая глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что гуманитарный коридор, по которому иностранные суда могут выйти из черноморских портов Украины, скорректирован. По его словам, ответственность за безопасность выхода судов из портов и следования до района сбора несет Киев.