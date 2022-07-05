Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Литва выделит Украине десять миллионов евро на восстановление страны

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Литва выделит Украине десять миллионов евро на восстановление страны
Фото: depositphotos

Литва направит Украине 10 миллионов евро в качестве дополнительной финансовой помощи на восстановление страны. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила литовский премьер Ингрида Шимоните.

Она отметила, что в общей сложности Литва выделила Украине более полумиллиарда евро.

— Литва переведет дополнительно десять миллионов евро Национальному банку Украины для незамедлительных восстановительных работ, — цитирует политика РИА Новости.

До этого Еврокомиссия (ЕК) предложила Украине создать международную платформу для аккумуляции средств и рекомендаций по восстановлению страны и проведению реформ. Об этом в понедельник, 4 июля, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. При этом ЕС уже предоставил Украине порядка 6,2 миллиарда евро помощи и даст еще больше в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

3 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что объем финансовой помощи ЕС на восстановление Украины может превысить 500 миллиардов евро. Уточняется, что в скором времени Киев предоставит Брюсселю план восстановления на форуме по реконструкции государства. В плане описан широкий перечень проектов в области инфраструктуры, безопасности, а также инвестиций в климат и цифровую экономику.

Украина помощь Литва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте