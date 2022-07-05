Литва выделит Украине десять миллионов евро на восстановление страны

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Литва направит Украине 10 миллионов евро в качестве дополнительной финансовой помощи на восстановление страны. Об этом во вторник, 5 июля, сообщила литовский премьер Ингрида Шимоните.

Она отметила, что в общей сложности Литва выделила Украине более полумиллиарда евро.

— Литва переведет дополнительно десять миллионов евро Национальному банку Украины для незамедлительных восстановительных работ, — цитирует политика РИА Новости.

До этого Еврокомиссия (ЕК) предложила Украине создать международную платформу для аккумуляции средств и рекомендаций по восстановлению страны и проведению реформ. Об этом в понедельник, 4 июля, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. При этом ЕС уже предоставил Украине порядка 6,2 миллиарда евро помощи и даст еще больше в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

3 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что объем финансовой помощи ЕС на восстановление Украины может превысить 500 миллиардов евро. Уточняется, что в скором времени Киев предоставит Брюсселю план восстановления на форуме по реконструкции государства. В плане описан широкий перечень проектов в области инфраструктуры, безопасности, а также инвестиций в климат и цифровую экономику.