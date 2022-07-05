Минималистичная вафельная разметка появится на четырех перекрестках в центре столицы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На четырех перекрестках в центре столицы появится минималистичный вариант вафельной разметки. Разметка будет нанесена в тестовом режиме. Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— ЦОДД предложил альтернативный минималистичный вариант разметки. В виде двух желтых сплошных полос, которые образуют прямоугольник/квадрат по границам перекрестка без внутреннего рисунка, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Отмечается, что появление новой разметки связано с несколькими факторами. Так, согласно ГОСТ, вафельную разметку нельзя совмещать с некоторыми видами других разметок. Также это позволит сэкономить краску и термопластик, которым наносятся линии.

Кроме того, новая разметка повысит безопасность для мотоциклистов благодаря повышенному сцеплению с дорогой. Результаты эксперимента будут опубликованы в декабре этого года, передает дептранс.

На 15 перекрестках Москвы до конца года появится вафельная разметка. Так, на юге города разметка появится на перекрестках улиц Генерала Белова и Ясенева. При этом в ВАО специалисты нанесут ее на перекрестке улиц Юности и Молдагуловой.