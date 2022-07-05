Более двух килограммов мефедрона изъято у водителя северо-запада Москвы

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотического средства. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, 40-летнего мужчину задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий на Новокуркинском шоссе по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. В ходе беседы водитель каршеринга признался в перевозке запрещенных веществ.

В ходе обыска обнаружены два полимерных пакетов с неизвестным порошком общим весом более двух килограммов. Позже экспертиза показала, что содержимое пакетов — это мефедрон.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Уточняется, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне житель Мытищ задержан по подозрению в сбыте десяти килограммов мефедрона. В ходе обыска в жилище злоумышленника обнаружены пластмассовый контейнер с упаковочным материалом и 13 полимерных пакетов с неизвестным порошком общим весом более 16 килограммов.