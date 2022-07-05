Суд отправил гендиректора клиники, в которой погибла пациентка, под домашний арест

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Останкинский районный суд отправил под домашний арест генерального директора частного центра, в котором погибла пациентка в связи с возникшим в нем пожаром. Об этом во вторник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова

По словам собеседника «ВМ», гендиректор будет находиться под домашним арестом до 3 сентября текущего года.

Напомним, что Останкинский районный суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос о заключении под стражу в отношении генерального директора частного центра, в результате пожара в котором погибла пациентка. Мужчине 40 лет, ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину он признал.

Помимо этого, Тверской суд отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау до 7 августа текущего года. Так, 30 июня Мау предъявили обвинение в хищении денежных средств вуза. По данным МВД, он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой и других лиц.