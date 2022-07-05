Бывший депутат Госдумы Козенко назначен замглавы Запорожской ВГА

Фото: РИА Новости

Заместителями главы администрации Запорожской области назначены бывший депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко и Виктор Емельяненко, бывший замглавы обладминистрации, назначенной при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. Они будут заниматься экономикой и внутренней политикой соответственно. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил член военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

— Заместителем главы администрации Запорожской области по внутренней политике стал Емельяненко Виктор Андреевич. Наш земляк, уроженец Запорожской области. До 2014 года он занимал должность первого заместителя (главы) Запорожской областной государственной администрации Пеклушенко Александра Николаевича, — цитирует Рогова РИА Новости.

Он также сообщил о назначении Козенко, который родился в Симферополе, а с 2014 по 2016 год был заместителем председателя Государственного совета Республики Крым.

Недавно власти Запорожья объяснили взрыв в порту Бердянска разминированием. Работы по разминированию проводятся российскими военнослужащими. В порту Бердянска все еще много заминированных участков. Но, по данным властей, порт скоро заработает в плановом режиме.