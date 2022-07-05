Путин встретится с руководством Госдумы и с лидерами фракций

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни встретится с руководством Государственной Думы и лидерами фракций. Об этом во вторник, 5 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Да. В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций, — заявил он.

Уточняется, что 6 июля в Госдуме пройдет последнее пленарное заседание в весеннюю сессию, передает РИА Новости.

Также сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, запрещающий возложения на учителей работы по подготовке документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. Данный законопроект должен снизить бюрократическую нагрузку на учителей.

Кроме того, ГД приняла в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в специальной военной операции России на Украине.

До этого Песков сообщил, что информация об отказе председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Россию не имеет ничего общего с реальностью.