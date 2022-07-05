Алиханов пригрозил Прибалтике полным запретом транзита в РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику может стать одним из возможных шагов России в ответ на ограничения по транзиту в Калининградскую область. Такое мнение во вторник, 5 июля, высказал глава региона Антон Алиханов.

— Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда, — заявил он.

Однако такой шаг будет исключительно крайней мерой, подчеркнул Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Политолог Дмитрий Журавлев сообщил «Вечерней Москве», что влияние ЕС на Литву гораздо меньше, чем влияние США. Чтобы Литва отменила ограничения на транзит грузов из Центральной России в Калининградскую область, необходимо указание от Соединенных Штатов.