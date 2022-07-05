Собянин: Развитие городов — одно из главных преимуществ России

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Сегодня успех больших городов — это в значительной степени успех России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов» во вторник, 5 июля.

— Одно из главных преимуществ России — это рост мощных современных городов, где концентрируются высокие технологии, наука, образование, услуги. Смысл городов — это человек. Самое главное в нынешней, современной истории и ситуации, самый главный капитал — человеческий капитал. Не машины, не заводы, не нефть, не газ — человек, — отметил он.

По его словам, чем больше концентрация города, тем выше эффективность, производительность и качество жизни в нем. Важной частью современного мегаполиса является качественное предоставление услуг. В Москве это центры госуслуг «Мои документы» и электронные услуги на портале mos.ru. Также это хорошее образование и современные школы. Так, улучшить подготовку школьников позволила Московская электронная школа.

Собянин также рассказал о крупнейших транспортных проектах столицы: Московском скоростном диаметре, Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Столица постепенно переходит на электротранспорт, и в течение пяти–шести лет в городе будут ходить только электробусы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр призвал не верить стереотипам насчет проблем с экологией в больших городах. Он отметил, что даже в начале 90-х все считали, что большие города приведут к полному экологическому коллапсу. Однако последние 10 лет показали, что все наоборот: именно большие города потребляют меньше всего энергии, меньше влияют на экологию и окружающую среду.