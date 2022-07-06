Сенатор назвал возможные последствия приближения НАТО к границам РФ

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Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета России Андрей Климов назвал возможные последствия приближения НАТО к границам страны. Он высказал свое мнение во вторник, 5 июля, в эфире телеканала «Россия 24».

Климов заявил, что процесс вступления Финляндии и Швеции в альянс не влияет на глобальную безопасность.

— Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, он возрастает, — отметил он.

Сенатор добавил, что в случае, если на территории этих государств появится военная инфраструктура, то РФ будет вынуждена «отвечать адекватно».

5 июля Канада первой ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.