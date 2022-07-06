В Гидрометцентре сообщили, когда закончатся дожди в Москве

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В столице до начала следующей недели прогнозируют облачную погоду с дождями. С пятницы, 8 июля, температура понизится до плюс 24-26 градусов. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

— В среду, 6 июля, ожидаются дожди, грозы, град, ветер до 12-17 метров в секунду, местами порывы до 22 метров в секунду. До начала следующей недели погода прогнозируется неустойчивая: облачность, дожди, небольшие и кратковременные, летнего типа, — сообщила она.

Однако теплая погода в Москве будет сохраняться в эти дни, отметила синоптик. Так, в среду ожидается плюс 28-30 градусов, в Подмосковье — до 26-31 градуса. В пятницу станет немного прохладнее — 24-26 градусов. В субботу и воскресенье, 9 и 10 июля, температура сохранится на таком же уровне, сообщает ТАСС.

Макарова добавила, что до конца недели температурный фон будет выше климатической нормы на два-четыре градуса.

Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве. 5 июля в отдельных районах столицы выпало более половины месячной нормы осадков.