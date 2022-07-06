Депутат бундестага заявил о провале попытки найти замену газу из России

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План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека по замене газа из РФ поставками СПГ провалился. Об этом заявил депутат бундестага Торстен Фрай.

Министр планировал доставить морем в ФРГ 13 миллиардов кубометров голубого топлива в первой половине 2023 года, что частично позволило бы заменить покупаемые российские энергоресурсы.

— Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища, — пояснил депутат.

Проблема состоит в отсутствии возможностей для Германии найти необходимые для перевозки СПГ суда, объяснил изданию Bild Мартин Крегер из Союза судовладельцев.

— В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок, — рассказал он.

Аналитик Игорь Юшков рассказал, сможет ли Германия обойтись без российского газа. Он отметил, что в настоящее время ФРГ продолжает получать газ из РФ при помощи «Северного потока — 1», но объемы поставок сильно уменьшились.