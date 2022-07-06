Алиханов рассказал, как можно добиться снятия блокады Калининградской области

Фото: Пресс-служба Совфеда

Ситуация с транспортной блокадой Калининграда показывает, что добиться отмены ограничений можно только с помощью угроз и ответных действий. Об этом в среду, 6 июля, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Эта ситуация показывает, что нормальный, спокойный, тихий разговор уже до собеседника не всегда доходит, что прискорбно, — отметил он.

Губернатор добавил, что власти Калининграда пытаются вернуть диалог с Европой в экономико-логистическую плоскость.

Алиханов подытожил, что такой диалог является более правильным вариантом разрешения ситуации, передает РИА Новости.

Литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменили транзит товаров, которые попадают под санкции Евросоюза. Такой запрет транзита потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

После этого Антон Алиханов заявил, что теперь Литве придется столкнуться с весьма «болезненными» ответными мерами со стороны России.

Политолог Дмитрий Журавлев сообщил «Вечерней Москве», что влияние ЕС на Литву гораздо меньшее, чем влияние США. Чтобы Литва отменила ограничения на транзит грузов из Центральной России в Калининградскую область, необходимо указание от Соединенных Штатов.