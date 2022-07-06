Трамваи № 28 и 31 снова начали курсировать по Живописной улице

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Россия, Москва, Живописная улица Карта всех событий

Движение трамваев № 28 и 31 на Живописной улице восстановили после завершения ремонтных работ. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в среду, 6 июля.

— С 6 июля после завершения оперативных ремонтных работ восстановлено движение трамваев № 28, 31 по Живописной улице. Временный маршрут автобуса № 028 больше не работает, — добавили в департаменте.

5 июля сообщалось, что в столице возможны локальные задержки некоторых маршрутов трамваев из-за ожидаемой непогоды. Жителей и гостей Москвы призвали сохранять внимательность и следить за объявлениями водителей. При этом городские службы были переведены на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности были задействованы 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Трамваи № 10 и 30 с 2 июля не будут курсировать по Таллинской улице в выходные дни. Так, маршрут трамвая № 10 в эти дни работать не будет, а трамвай № 30 вместо Таллинской улицы будет ходить через улицу Кулакова. Уточняется, что вместо трамваев запустят автобус № 10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская».