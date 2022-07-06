Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

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Бизнесмен и владелец холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов принял решение отозвать исковое заявление о расторжении брака со своей супругой — президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в судебном участке № 205 столичного района Крылатское.

— Истец отозвал исковое заявление, судебное производство по иску прекращено, — цитирует сообщение ТАСС.

В четверг, 19 мая, стало известно, что один из богатейших российских предпринимателей Алишер Усманов и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова решили официально развестись после 30 лет брака. Уточняется, что заявление о разводе миллиардер подал в начале мая в мировой участок № 205, где лишь расторгают брак, но не решают имущественные вопросы между супругами.

Стороны приняли решение не делить совместно нажитое имущество в ходе бракоразводного процесса. Такое условие было выдвинуто 68-летним предпринимателем. Кроме того, сообщается, что представители Усманова требовали расторгнуть брачный союз без выяснения причин.