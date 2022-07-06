Ирина Винер подтвердила развод с Алишером Усмановым

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова в среду, 6 июля, заявила о состоявшемся бракоразводном процессе с российским бизнесменом Алишером Усмановым.

— Мы развелись в загсе, — цитирует ее «МАТЧ ТВ».

До этого бизнесмен Усманов принял решение отозвать исковое заявление о разводе со своей супругой Винер. Такую информацию предоставил источник из судебного участка № 205 столичного района Крылатское.

Также стало известно, что пара приняла решение не делить совместно нажитое имущество в ходе бракоразводного процесса. Такое условие было выдвинуто 68-летним предпринимателем. Кроме того, сообщается, что представители Усманова требуют расторгнуть брачный союз без выяснения причин.

В четверг, 19 мая, Усманов и Винер решили официально развестись после 30 лет брака. Уточняется, что заявление о разводе миллиардер подал в начале мая в мировой участок № 205, где лишь расторгают брак, но не решают имущественные вопросы между супругами. Известно, что отношения Усманова и Винер начались почти полвека назад. Они впервые встретились еще в юности во Дворце спорта в Ташкенте, где будущий миллиардер занимался фехтованием, а Винер — художественной гимнастикой.