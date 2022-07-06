Выставка «Истоки меценатства и благотворительности» открылась в центрах госуслуг Москвы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В столичных центрах госуслуг прошло открытие 32-й выставки в рамках проекта «Москва — с заботой об истории» — «Истоки меценатства и благотворительности». Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На выставке представлены интересные факты о том, кто был первым благодетелем на Руси, какие здания построили на средства меценатов, кто из крепостных крестьян, открыв свое дело, разбогател и попал в список Forbes. Посетители также узнают, какую помощь оказывали рабочие заводов во времена Великой Отечественной войны и после нее, — говорится в сообщении.

Так, данная выставка организована совместно с Главархивом. Данная экспозиция будет представлена в 29 центрах госуслуг. Так, 7 июля в 15:00 во флагманском офисе САО заместитель директора Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей прочитает лекцию «Москва благотворительная». В ходе нее москвичи смогут узнать о меценатах и благотворителях, которые принимали активное участие в жизни города.

Данная экспозиция даст возможность горожанам познакомиться с биографиями известных меценатов столицы. Например, они смогут узнать историю русского архитектора Анатолия Гунста или же купца Саввы Морозова. Более подробную информацию о выставке можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно об открытии фотовыставки агентства городских новостей «Москва» на Гоголевском бульваре. Экспозицию под названием «Москва. Пространство и люди» можно будет посмотреть с 4 по 17 июля.