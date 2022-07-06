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«Ночь балета в метро» пройдет в столице с 9 на 10 июля

Георгий Соланович
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«Ночь балета в метро» пройдет в столице с 9 на 10 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С 9 на 10 июля в честь Дня Московского транспорта в столичной подземке пройдет «Ночь балета в метро». Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в среду, 6 июля.

— В честь Дня Московского транспорта мы проведем «Ночь балета в метро» в ночь с 9 на 10 июля. Метро превратится в театральную сцену. Сложно представить себе лучшую локацию — метро давно стало важной частью культурной жизни столицы, — говорится в сообщении.

В департаменте также отметили, что жители столицы могут выиграть билеты на выступление артистов балета. Для этого горожанам потребуется вспомнить, сколько лет они пользуются московским транспортом, и рассказать о самой запоминающейся поездке Telegram-боту дептранса.

Музей транспорта Москвы открыл уникальную экскурсию по фондам хранения коллекции. Посетители музея смогут увидеть более 100 экспонатов легковой, грузовой и городской техники времен СССР. Среди них автомобили такси и милиции, редкие «Москвичи», автобусы, троллейбусы и легендарные машины из 1980-х.

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