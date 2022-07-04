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Музей Транспорта Москвы запустил экскурсию в фонды хранения коллекции

Лейла Алиева
Город
Музей Транспорта Москвы запустил экскурсию в фонды хранения коллекции
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Ступинский проезд, 1с19 Карта всех событий

Музей Транспорта Москвы открыл уникальную экскурсию в фонды хранения коллекции. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 4 июля.

— Мы организовываем мероприятия, где можно больше узнать об истории транспорта столицы, так как видим большой интерес жителей к этой теме. Подготовили новый формат — экскурсию в фонды хранения коллекции Музея Транспорта Москвы, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Посетители музея смогут увидеть более 100 экспонатов легковой, грузовой и городской техники времен СССР. Среди них — автомобили такси и милиции, редкие «Москвичи», автобусы, троллейбусы и легендарные машины из 1980-х.

Так, экскурсии проходят в выходные в 13:00 и 16:00. Приобрести билет можно на сайте музея, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы провел мини-экскурсию по экологическому центру «Скворечник», расположенному в районе Орехово-Борисово Южное. Там проводятся лекции, викторины, мастер-классы, игры и работают кружки, посвященные экологической тематике.

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