«Знахарка» выудила у москвички более 300 тысяч рублей за избавление от сглаза

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

Женщина лишилась крупной суммы денег после знакомства с «гадалкой». Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, на улице Дмитрия Ульянова к заявительнице подошла незнакомка и попросила показать дорогу до больницы. По пути она сообщила женщине о наведенной на нее порче и предложила снять сглаз за деньги.

Таким образом, аферистка вынудила потерпевшую заплатить ей 335 тысяч рублей, а также забрала ювелирные украшения стоимостью 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 60-летнюю подозреваемую на столичном вокзале. Похищенными деньгами и украшениями она распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

15 апреля жертвой подобной аферы стала жительница Чувашии, которая увидела сеансы онлайн-гадания на картах Таро и обратилась к предсказательнице за личной консультацией. В итоге провидица выманила у потерпевшей 900 тысяч рублей и больше не выходила на связь.