Понятие экотехнопарка в России утвердили на законодательном уровне

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На создание экотехнопарков правительство РФ выделило более 10 миллиардов рублей. Теперь понятие экотехнопарка и экопромышленного парка, а также требования к ним утвердили на законодательном уровне. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев. Поправки были внесены в Постановление правительства № 794 от 04.08.2015 г.

Он отметил, что до 2024 года будет построено восемь экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях.

Согласно вводимым понятиям, экотехнопарком будут считать промышленный технопарк, объекты промышленной и технологической инфраструктуры которого предназначены для осуществления деятельности по утилизации, обработке и обезвреживанию отходов или вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной продукции, передает «360».

Ранее глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что деятельность региональных операторов по обращению с ТКО разделили на 287 зон.