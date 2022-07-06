Врач рассказал, сколько воды необходимо пить в жару

Фото: Unsplash

Главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский рассказал, сколько воды нужно пить в жаркую погоду.

По словам эксперта, в жаркую погоду организм особенно нуждается в жидкости, так как высокая температура и, как следствие, повышенное потоотделение способствуют обезвоживанию. Об обезвоживании говорят такие симптомы, как учащенное сердцебиение, пониженное давление, сухость кожи и слизистых оболочек, а также вялость.

Особенно опасно такое состояние для маленьких детей. По словам врача, количество жидкости, которое необходимо употреблять в жару, зависит от индивидуальных особенностей организма.

В среднем оно рассчитывается исходя из веса и температуры окружающей среды. Так, например, для человека весом от 50 до 55 килограммов оптимальным считается потребление 1,5 литра в сутки при температуре до 23 градусов, а при температуре от 25 до 29 градусов — 2 литра. Если стоит жара более 30 градусов, то следует потреблять как минимум 2,5–3 литра, передает МИР 24.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что популярная покупная вода с добавлением магния или калия имеет настолько низкую концентрацию этих веществ, что они не могут принести никакой пользы.