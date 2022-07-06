Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, сколько воды необходимо пить в жару

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, сколько воды необходимо пить в жару
Фото: Unsplash

Главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский рассказал, сколько воды нужно пить в жаркую погоду.

По словам эксперта, в жаркую погоду организм особенно нуждается в жидкости, так как высокая температура и, как следствие, повышенное потоотделение способствуют обезвоживанию. Об обезвоживании говорят такие симптомы, как учащенное сердцебиение, пониженное давление, сухость кожи и слизистых оболочек, а также вялость.

Особенно опасно такое состояние для маленьких детей. По словам врача, количество жидкости, которое необходимо употреблять в жару, зависит от индивидуальных особенностей организма.

В среднем оно рассчитывается исходя из веса и температуры окружающей среды. Так, например, для человека весом от 50 до 55 килограммов оптимальным считается потребление 1,5 литра в сутки при температуре до 23 градусов, а при температуре от 25 до 29 градусов — 2 литра. Если стоит жара более 30 градусов, то следует потреблять как минимум 2,5–3 литра, передает МИР 24.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что популярная покупная вода с добавлением магния или калия имеет настолько низкую концентрацию этих веществ, что они не могут принести никакой пользы.

Здоровье Лето Вода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Панцер» капут

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Все мнения
О проекте