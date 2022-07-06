Спасатели нашли тело погибшего мужчины на стройке в Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Нагорный проезд, 7с2 Карта всех событий

Спасатели извлекли тело строителя, попавшего под завал из строительных стеллажей. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она уточнила, что мужчина скончался от полученных травм. Чертановская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства об охране труда и технике безопасности, заключила Нефедова.

6 июля строительные стеллажи рухнули на юге столицы. По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел по адресу Нагорный проезд, 7, корпус 2. По предварительным данным, обрушились строительные стеллажи.

5 июля было найдено тело второго горняка, с которым была потеряна связь на шахте в Кузбассе. По данным МЧС, в шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области обрушилась горная порода.

После обрушения породы из шахты вывели на поверхность 188 горняков из 190. Двое горняков погибли.