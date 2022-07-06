Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Берлине

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак в среду, 6 июля, назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника полезным идиотом Кремля.

— Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля, — отметил он.

При этом глава военного ведомства высказался таким образом из-за слов Мельника о Бандере. По его словам, подобные заявления вбивают клин в отношения Польши с Украиной, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе украинский посол сравнил пособника фашистов Степана Бандеру с Робином Гудом, который боролся за свободу с помощью сомнительных, с точки зрения законности, действий. Так, дипломат считает, что версия о связи Бандеры с фашистами ошибочная. По его словам, массовые расправы украинских нацистов над поляками на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны, можно объяснить тем, что и с другой стороны было «немало убийств и зверств».

Также стало известно, что Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замглавы МИД. Уточняется, что с подобным предложением министерство обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому.