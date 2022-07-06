Анестезиолог развеял популярный миф о наркозе

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Врач-анестезиолог-реаниматолог развеял популярный миф, связанный с наркозом.

Он отметил, что самое распространенное заблуждение связано с сюжетом фильма «Наркоз», когда после введения пациенту анестезии его тело стало неподвижным. При этом его мозг бодрствовал, а главный герой чувствовал все, что происходило с ним во время операции.

— Пациенты спрашивают: «А если так будет, вы узнаете?». Я отвечаю: «Давайте, если так будет, то мы с вами книгу напишем». Пока не написали. Кто-то из пациентов говорит, что помнит, как стояли врачи, что они делали, но я думаю, что это просто сон. В течение дня мы можем что-то делать, а потом нам это снится. То же самое и в этой ситуации, — сказал доктор в новом выпуске на YouTube-канале Сеченовского университета.

При этом он рассказал, что некоторые пациенты из отделения реанимации, находясь на грани жизни и смерти, видят своих умерших родственников, а кто-то из них начинает видеть себя со стороны, как бы «отделяясь от тела».

Врач-анестезиолог-реаниматолог Юлия Вавилова рассказал о главных причинах смерти при стоматологических операциях от введенного наркоза.