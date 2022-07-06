Володин пригрозил Америке забрать у нее Аляску

Фото: Пресс-служба Госдумы

Америке следует помнить, пока она пытается распоряжаться ресурсами РФ за границей, что России есть, что возвращать. Об этом в среду, 6 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Порядочность - не слабость, нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать, — подчеркнул он.

По словам Володина, на днях депутаты инициировали протокольное поручение по вопросу денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Однако поручение не было принято, а Норвегия уже начала пропускать контейнера, передает РИА Новости.

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе. Отмечается, что запрос направило посольство России в Осло от имени треста «Арктикуголь».

Министерство иностранных дел Норвегии считает, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море является бессрочным.

В 2010 году Госдума России ратифицировала договор, согласно которому страна уступила Норвегии 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря.