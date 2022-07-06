Дептранс сообщил о сбоях в мобильном приложении «Парковки России»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В настоящее время наблюдаются сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета в мобильном приложении «Парковки России» и в «Личном кабинете» на сайте parking.mos.ru. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 6 июля.

Так, водители могут оплатить парковку через СМС или паркомат, а об устранении проблем в мобильном приложении и на сайте москвичам сообщат дополнительно, уточнили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что максимальную скорость на Тверской, Большой Ордынке, Пятницкой, Рождественке, Солянке и набережных ограничат до 30-50 километров в час. При этом снижение скорости не отразится на пробках: днем в центре едут не более 30-40 километров в час. Города по всему миру замедляют скорость машин, чтобы сделать городскую среду безопасной.

Количество парковок на карте «Московского паркинга» увеличится. Также водители смогут легко находить бесплатные или платные парковки и заранее составлять маршруты.