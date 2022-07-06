Умер выпавший с балкона третьего этажа в Москве годовалый ребенок

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Абрамцевская улица Карта всех событий

Годовалый мальчик, выпавший из окна третьего этажа жилого дома в СВАО, скончался. Об этом в среду, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту, — заключила она.

Инцидент произошел 6 июля в жилом многоэтажном доме, расположенном на улице Абрамцевской. Ребенок, оставшись на некоторое время без присмотра родителей, выпал из окна балкона с высоты третьего этажа.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова уточнила, что следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося, а также опрашивают родителей мальчика.

2 июня в столичном районе Новогиреево двухлетний мальчик упал с высоты третьего этажа. Мальчика госпитализировали. Источник «ВМ» в экстренных службах уточнил, что малыш находился в квартире с мамой.