Функция оплаты в приложении «Парковки России» заработала после временных сложностей

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Временные сложности в работе приложения «Парковки России» были устранены, пользователям восстановили возможность оплаты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 6 июля.

— В настоящий момент автомобилисты снова могут оплачивать парковку через приложение и другие сервисы. Приносим извинения за доставленные неудобства, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По возникшим вопросам можно будет обратиться в единый центр «Московский транспорт» по телефону +7 (495) 539 5454 или 3210 с мобильного.

До этого наблюдались сложности при оплате парковки и пополнении парковочного счета в мобильном приложении «Парковки России» и в «Личном кабинете» на сайте parking.mos.ru.

Адвокат Елена Кудерко предупредила, какие правила следует соблюдать в дворовых территориях автомобилистам, чтобы не получить штраф.

Например, нельзя курить и употреблять спиртные напитки в местах общего пользования. Штраф для нарушителей составит 50–100 рублей, он будет в три раза больше, если действия совершались на детской площадке.