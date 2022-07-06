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Президент Украины Владимир Зеленский уже не рассчитывает получить авиацию от стран Запада. Об этом он заявил в среду, 6 июля, на брифинге по итогам встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином.

— Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, — признался украинский лидер.

Тем не менее, Киев по-прежнему рассчитывает на поставки мощных западных систем противовоздушной обороны, передает слова Зеленского РИА Новости.

Днем ранее директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник признался, что гуманитарная помощь и оружие, поступающие из стран Запада на Украину, неоднократно распродавались.

1 июля бывший статс-секретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер заявил, что Зеленский «сошел с ума», потому что требует от Запада эскалации ситуации на территории своей страны вместо призывов к миру.

По словам экс-чиновника, на саммите НАТО в Мадриде украинский лидер призвал военный блок вступить в открытый конфликт с Россией.