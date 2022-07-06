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Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе «Москвич»

Лейла Алиева
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Минпромторг поддержит производство автомобилей на заводе «Москвич»
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Минпромторг России поддержит производство автомобилей на столичном заводе «Москвич». Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров в среду, 6 июля.

— Мы обязательно поддержим работу правительства Москвы и «КАМАЗ» по организации производства автомобилей на заводе «Москвич». На локализацию компонентов средства могут быть выделены в виде льготных займов по специальной программе Фонда развития промышленности, — сказал министр.

Создание новой автоплатформы сможет получить субсидии на НИОКР, подчеркнул он. Средства на локализацию компонентов могут быть выделены в виде льготных займов по программе Фонда развития промышленности, передает слова Мантурова РИА Новости.

6 июля дептранс рассказал о начале сборки легковых автомобилей на заводе «Москвич». Так, на начальном этапе пройдет крупноузловая сборка автомобилей с ДВС и электромобилей с компонентами из дружественных стран.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производстве отечественного электрического автомобиля. Кроме того, стартуют работы по созданию собственной платформы электромобилей под названием «Москвич».

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