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Алексея Франдетти пригласили стать главным режиссером «Ленкома Марка Захарова»

Юлия Курганова
Общество
Алексея Франдетти пригласили стать главным режиссером «Ленкома Марка Захарова»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Малая Дмитровка, 6 Карта всех событий

Алексея Франдетти выбрали главным режиссером московского театра «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил в среду, 6 июля, директор театра Марк Варшавер.

— Сегодня мы провели творческий совет директора театра, собрались наши ведущие артисты, народные артисты, почти все были за редким исключением. И я доложил ситуацию творческому совету, где все единогласно проголосовали за то, чтобы пригласить Алексея Франдетти в качестве главного режиссера, — рассказал он.

Варшавер пояснил, что должность художественного руководителя театра упразднили, вместо нее ввели должность главного режиссера.

Пока договор с Франдетти заключается на год.

— Я очень надеюсь на этого талантливого человека, который, я уверен, предложит нам что-то интересное. Мы бы хотели музыкальный спектакль, — сказал директор театра, передает ТАСС.

Актер Андрей Леонов 29 июня поделился своим видением неутихающего конфликта между артисткой Александрой Захаровой и директором театра «Ленком» Марком Варшавером. Он рассказал, что Варшавер в трудные моменты всегда помогал его семье. А для родственников Марка Захарова театральный деятель делал «куда больше, чем для кого бы то ни было».

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