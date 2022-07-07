В ФТС заявили о попытке ЕС и Украины приостановить участие России в ВТамО

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом сообщил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

— Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации, — заявил Давыдов.

Он подчеркнул, что в результате участия РФ в Совете ВТамО в конце июня удалось принять резолюцию, в которой стороны призываются к тому, «чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру» и таким образом не препятствовать движению гуманитарных и жизненно необходимых грузов, на чем и настаивает Россия, передает РИА Новости.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. Отмечается, что в связи с внешними санкциями этот механизм используют для насыщения отечественного рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами.