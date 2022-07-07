«Это цены Путина»: в США рассказали, кого Байден обвиняет в росте цен на топливо

Фото: flickr/whitehouse

Основа благосостояния жителей Соединенных Штатов — бензин — подорожал из-за политики президента США Джо Байдена, а не из-за российского лидера Владимира Путина, которого Байден пытается во всем обвинить. Такое мнение выразил политический обозреватель Такер Карлсон.

По его словам, нефть и газ никак нельзя заменить. Это, согласно мнению Карлсона, должно сыграть на руку США, потому что этих ресурсов в стране «полным полно», однако сейчас в Америке наблюдается рост цен на бензин из-за его нехватки.

Журналист отметил, что Байден обвиняет в росте цен Путина, но это «явная ложь». В доказательство Карлсон привел исследование компании GasBuddy, проведенное еще до начала спецоперации ВС РФ на Украине. Так, с ноябрь 2020 года по ноябрь 2021 топливо выросло в цене на 66 процентов, и причина кроется в отмене проектов нефтепроводов, отказе от лизинга территорий для добычи газа и возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого вышел предыдущий президент Америки Дональд Трамп.

— Джо Байден начал кричать: «это цены Путина, Путин сделал это». Но это такой идиотизм! Настолько явная ложь, что никто не поверил в это — даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена, кто хотел ветряных мельниц и солнечных электростанций — они не могли поверить, потому что это чушь, — заявил Карлсон.

Журналист добавил, что Байден 31 марта также распорядился в течение шести месяцев ежедневно высвобождать нефть из стратегических резервов государства. Политобозреватель подчеркнул, что это худшее решение лидера Штатов перед выборами в палату представителей и именно то, что сделал бы человек, который «целенаправленно хотел бы навредить США», передает РИА Новости.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Соединенные Штаты в вопросе роста инфляции и цен на топливо «сами себя высекли», словно унтер-офицерская вдова в произведении прозаика Николая Гоголя.