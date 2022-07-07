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Житель Лыткарина рассказал о помощи беженцам из Донбасса

Ирина Игнатенко
Общество
Житель Лыткарина рассказал о помощи беженцам из Донбасса
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сергей Веселов из Лыткарина служил десантником, участвовал в боевых действиях на Кавказе. В настоящее время он занялся волонтерской деятельностью и оказывает помощь беженцам из Донбасса.

Добровольческая деятельность Сергея началась, когда в Лыткарино стали приезжать донбасские беженцы.

— Мы с ребятами из десанта общаемся, знаем друг друга. Когда в городе появились беженцы, мы захотели помочь. Стали покупать продукты, вещи, что-то собрали у знакомых. Помогли примерно 15 семьям, — рассказал он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Идея помогать вынужденным переселенцам своими силами переросла в большой проект поддержки бойцов на передовой и мирных жителей, оставшихся в районах ДНР и ЛНР, добавил Веселов.

Гуманитарный груз (две 20-тонные фуры) отправлен по линии международной волонтерской группы «Москва — Донбасс» при поддержке секретаря московского отделения «Единой России», заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) партии.

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