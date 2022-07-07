СМИ: На пограничные пункты в Курской области скинули бомбы с квадрокоптеров

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На пограничные пункты Курской области, расположенные вблизи сел Елизаветовка и Гордеевка, 6 июля были сброшены взрывные устройства с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщил Telegram-канал Baza в четверг, 7 июля.

— 6 июля около 12 часов дня два квадрокоптера практически одновременно скинули взрывные устройства на пункты пропуска, расположенные вблизи сел Елизаветовка и Гордеевка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.

3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что российские ПВО сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж». В результате атаки никто не пострадал. Другая ситуация случилась в Белгороде: там в результате атаки украинских военных оказались ранены и убиты мирные жители. Кроме того, множество домов было разрушено.