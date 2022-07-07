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Сергунина: В Москве началась реставрация дома Юшкова на Мясницкой улице

Лейла Алиева
Город
Сергунина: В Москве началась реставрация дома Юшкова на Мясницкой улице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Мясницкая улица, 21с1 Карта всех событий

Специалисты начали работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения — дома Юшкова, где в настоящее время расположена Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 7 июля.

— Дом Юшкова — одна из архитектурных доминант популярной у горожан и туристов Мясницкой улицы. Здание построили в конце XVIII века, — сказала заммэра.

Последняя реставрация, как уточнила она, была проведена в здании 30 лет назад. Рабочие изучили архивные документы и фотографии для восстановления элементов декора, им предстоит выполнить большой объем работ.

В здании будут приведены в порядок балюстрада, двери, окна, кровля, система водостока, а также кирпичная кладка. Также предстоит расчистить все белокаменные поверхности — колонны, мощение лоджии-полуротонды, цоколь, подоконные доски и венчающий карниз. Работы планируется завершить в 2024 году.

2 июля стартовали работы по реставрации архитектурного ансамбля XIX века, состоящего из двух кирпичных жилых зданий с торговыми лавками на Пятницкой улице.

Здания являются объектом культурного наследия регионального значения. Специалистам предстоит привести в порядок кровли памятников, а также отремонтировать стропильную конструкцию.

Реставрация Наталья Сергунина Центральный административный округ (ЦАО)
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