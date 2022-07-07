Гарантийная поддержка малого бизнеса в столице выросла почти вдвое с прошлого года

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С начала года город заключил 790 договоров-поручительств на сумму девять миллиардов рублей. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

По словам главы Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, правительство Москвы осуществляет поддержку малому и среднему бизнесу в двух направлениях: поручительство гарантийного фонда и субсидирование процентной ставки по кредитам. Он отметил, что программы работают вместе и ими можно пользоваться одновременно.

Так, около 55 процентов поручительств было выдано предприятиям торговой отрасли. Еще 31 процент — производство, строительство, транспорт, туризм и так далее. Оставшуюся долю направили представителям отрасли услуг.

— Фонд выдал вдвое больше поручительств к первому полугодию даже исторически для нас рекордного 2021 года. Не секрет, что после введения санкций, высокой ключевой ставки ЦБ в условиях неопределенности банки приостановили кредитование. Но запуск федеральных и московских программ льготного кредитования позволил возобновить кредитный процесс, — сказал исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов.

Он добавил, что на данный момент у предпринимателей наблюдается высокий спрос на кредиты с поручительством. По его словам, это связано с тем, что чаще всего заемщикам требуется кредит на пополнение оборотных средств, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что на портале поставщиков у заказчиков появилась возможность выбрать исполнителя из списка участников процедуры закупки при отказе ее победителя от заключения контракта. Раньше в таких случаях закупку приходилось проводить заново.