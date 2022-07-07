Песков заявил, что Путин не намерен уходить в отпуск

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин не намерен уходить в отпуск и продолжает работать. Об этом в четверг, 7 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что таких вот прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особо каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать, — цитирует Пескова РИА Новости.

Недавно агентство Bloomberg объявило, что стратегия, выбранная Путиным, позволила России избежать сильного спада в экономике из-за санкций Запада.

В материале отмечается, что значительную роль в противодействии ограничительным мерам сыграл экспорт нефти, который обеспечил России высокую прибыль.

В издании добавили, что, по всей видимости, обещания Запада обрушить экономику России не будут выполнены, при этом США и Европу из-за санкций ожидают экономические и политические проблемы.

Также стало известно, что в высшем эшелоне правительства Украины есть много сторонников России, которые ждут возможности поддержать спецоперацию.

Уже два члена парламента Украины сложили свои полномочия и активно сотрудничают с Россией, стремясь освободить свою родину от прозападного режима.