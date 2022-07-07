МЧС предупредило москвичей о грозе с градом и сильном ливне 7 июля

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Сильный ливень, гроза, град и шквал ожидаются в Москве в четверг, 7 июля, в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

— По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением вечером в Москве местами ожидается сильный ливень (20 миллиметров и более за час и менее), гроза, град, шквал до 23 м метров в секунду, — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от едущих впереди машин. Также им посоветовали избегать внезапных маневров на дороге и парковать транспортные средства вдали от деревьев. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столицу вернется жара. По его словам, в эти выходные в столице ожидается жаркая погода, температура воздуха может вновь повыситься до плюс 30 градусов, а после этого температура вновь снизится.