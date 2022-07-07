Два столичных трамвая поменяют маршруты 9 июля из-за празднования Курбан-байрама

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

Маршруты двух трамваев поменяются на время празднования Курбан-байрама в Московской соборной мечети. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 9 июля с 5:00 до окончания мероприятия меняются трамвайные маршруты между МЦД Каланчевская, метро «Белорусская» и «Новослободская», — говорится в сообщении.

Так, трамвай № 7 будет следовать от метро «Бульвар Рокоссовского» до МЦД Каланчевская, а № 50 — от ДК «Компрессор» (метро «Авиамоторная») до МЦД Каланчевская.

Вместо них пассажиры могут воспользоваться метро до станций «Проспект Мира», «Достоевская», «Новослободская» и «Белорусская», уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в связи с мероприятием будет перекрыто движение на ряде улиц Москвы. Так, с 04:00 до 11:00 движение будет ограничено на участках улицы Большой Татарской — от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского; в Старом Толмачевском переулке, Малом Татарском переулке и Климентовском — от улицы Большой Татарской до улицы Новокузнецкой; в Озерковском переулке — от улицы Большой Татарской до Озерковской набережной.