Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два столичных трамвая поменяют маршруты 9 июля из-за празднования Курбан-байрама

Лейла Алиева
Город
Два столичных трамвая поменяют маршруты 9 июля из-за празднования Курбан-байрама
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Каланчёвская Карта всех событий

Маршруты двух трамваев поменяются на время празднования Курбан-байрама в Московской соборной мечети. Об этом в четверг, 7 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 9 июля с 5:00 до окончания мероприятия меняются трамвайные маршруты между МЦД Каланчевская, метро «Белорусская» и «Новослободская», — говорится в сообщении.

Так, трамвай № 7 будет следовать от метро «Бульвар Рокоссовского» до МЦД Каланчевская, а № 50 — от ДК «Компрессор» (метро «Авиамоторная») до МЦД Каланчевская.

Вместо них пассажиры могут воспользоваться метро до станций «Проспект Мира», «Достоевская», «Новослободская» и «Белорусская», уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в связи с мероприятием будет перекрыто движение на ряде улиц Москвы. Так, с 04:00 до 11:00 движение будет ограничено на участках улицы Большой Татарской — от Большого Овчинниковского переулка до Большого Татарского; в Старом Толмачевском переулке, Малом Татарском переулке и Климентовском — от улицы Большой Татарской до улицы Новокузнецкой; в Озерковском переулке — от улицы Большой Татарской до Озерковской набережной.

изменение маршрута Москва Трамваи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Поближе к правде, господа!

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Хорош борщом мериться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дурни с полосатыми столбами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возродить уважение к добросовестному труду

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Все мнения
О проекте